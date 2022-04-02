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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 16:21
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ВС РФ ракетами уничтожили бронетанковую технику и боеприпасы у станций Лозовая и Павлоград

Кроме того, в течение дня оперативно-тактическая авиация ВСК России поразила 28 военных объектов Украины, среди которых, в частности, 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Вооружённые силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом, которые находились в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Днём 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены: бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск в Донбассе", — сообщил он.

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Конашенков отметил, что в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС также поразила 28 военных объектов Украины, среди которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее российские военные показали освобождённый от украинских националистов город Изюм. На кадрах видно, что рядом с памятником солдатам, павшим во Второй мировой войне, стоит брошенный украинскими войсками подбитый танк. Около техники обнаружилась и их одежда.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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