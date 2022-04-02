ВС РФ ракетами уничтожили бронетанковую технику и боеприпасы у станций Лозовая и Павлоград

Кроме того, в течение дня оперативно-тактическая авиация ВСК России поразила 28 военных объектов Украины, среди которых, в частности, 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Вооружённые силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом, которые находились в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Днём 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены: бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск в Донбассе", — сообщил он.

Конашенков отметил, что в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС также поразила 28 военных объектов Украины, среди которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.