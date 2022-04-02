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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 16:30
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Минобороны: Войска РФ вывели из строя военный аэродром Миргород под Полтавой

Кроме того, по словам генерал-майора Игоря Конашенкова, были уничтожены несколько украинских боевых вертолётов и самолёт, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.

Российские военнослужащие вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолётов и самолёт, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

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Ранее российские военные показали освобождённый от украинских националистов город Изюм. На кадрах видно, что рядом с памятником солдатам, павшим во Второй мировой войне, стоит брошенный украинскими войсками подбитый танк. Около техники обнаружилась и их одежда.


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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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