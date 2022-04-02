Минобороны: Войска РФ вывели из строя военный аэродром Миргород под Полтавой

Кроме того, по словам генерал-майора Игоря Конашенкова, были уничтожены несколько украинских боевых вертолётов и самолёт, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.

Российские военнослужащие вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолётов и самолёт, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения", — сказал Конашенков в ходе брифинга.