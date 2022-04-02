Эксперт Коротченко призвал не искать скрытый смысл в уничтожении нефтезавода Коломойского

По словам собеседника Лайфа, ликвидация данного объекта является очередной военной задачей, связанной с истощением возможностей ВСУ. Поэтому не стоит привязывать это к личности украинского олигарха.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Лайфом прокомментировал данные Минобороны РФ об уничтожении хранилищ с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Ранее многие СМИ писали, что якобы это предприятие по неизвестным договорённостям стало "неприкосновенным", поэтому его не будут трогать российские военные.

"Я думаю, что проводится последовательная работа, связанная с уничтожением тех ключевых инфраструктурных объектов, которые влияют на возможность оказывать организованное военное сопротивление Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Безусловно, нефтеперерабатывающие мощности — это прежде всего бензин, дизель, топливо для украинских танков, бронетранспортёров", — сказал военный эксперт.

По словам Коротченко, уничтожение подобного рода объекта является очередной военной задачей, связанной с истощением возможностей ВСУ вести боевые действия. Поэтому это было бы сделано, как отметил собеседник, вне зависимости, кому принадлежит данный завод.

"Это не стоит привязывать к личности. Просто, как говорится, дошло время до уничтожения этих объектов. <...> Никто там Коломойскому никакую индульгенцию не выдавал. Объект носит военный характер", — заключил Коротченко.