Войска РФ уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом завода в Кременчуге

Тем временем Вооружённые силы ДНР овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й Отдельной воздушно-десантной бригады.

Вооружённые силы РФ высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны", — сказал он.

Конашенков также сообщил, что военные Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й Отдельной воздушно-десантной бригады. За ночь было уничтожено до 40 человек националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также миномётная батарея.