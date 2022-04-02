Войска РФ уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом завода в Кременчуге
Тем временем Вооружённые силы ДНР овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й Отдельной воздушно-десантной бригады.
Вооружённые силы РФ высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны", — сказал он.
Конашенков также сообщил, что военные Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й Отдельной воздушно-десантной бригады. За ночь было уничтожено до 40 человек националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также миномётная батарея.
Ранее Лайф рассказывал, что российские десантники получили госнаграды в Киевской области. В частности, были отмечены военнослужащие, которые полтора часа провели под обстрелом и вынесли раненого командира, отказавшись от эвакуации.
ТАСС / Сергей Бобылев