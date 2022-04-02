Проявили мужество и героизм: Российские десантники получили госнаграды в Киевской области

В частности, были отмечены военнослужащие, которые полтора часа провели под обстрелом и вынесли раненого командира, отказавшись от эвакуации.

Награждение десантников госнаградами в Киевской области. Видео © Минобороны РФ

Российским десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе "Операции Z", вручили государственные награды в Киевской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что командир соединения вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач. В частности, были отмечены десантники, полтора часа проведшие под обстрелом и вынесшие раненого командира, отказавшись от эвакуации.

Ещё ряд военнослужащих получили награды за уничтожение подавляющих сил противника. Военные смогли продвинуться глубоко в тыл врага, где встретили танковую засаду и оказали упорное сопротивление.

Также в ведомстве отметили, что получившая повреждения в бою бронетехника и вооружение восстанавливаются военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона, развёрнутого в районе выполнения задач.