Проявили мужество и героизм: Российские десантники получили госнаграды в Киевской области
В частности, были отмечены военнослужащие, которые полтора часа провели под обстрелом и вынесли раненого командира, отказавшись от эвакуации.
Награждение десантников госнаградами в Киевской области. Видео © Минобороны РФ
Российским десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе "Операции Z", вручили государственные награды в Киевской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что командир соединения вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач. В частности, были отмечены десантники, полтора часа проведшие под обстрелом и вынесшие раненого командира, отказавшись от эвакуации.
Ещё ряд военнослужащих получили награды за уничтожение подавляющих сил противника. Военные смогли продвинуться глубоко в тыл врага, где встретили танковую засаду и оказали упорное сопротивление.
Также в ведомстве отметили, что получившая повреждения в бою бронетехника и вооружение восстанавливаются военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона, развёрнутого в районе выполнения задач.
Ранее Лайф рассказывал, что российский спецназ захватил модернизированные украинские танки Т-64 под Черниговом. В Минобороны уточнили, что, в отличие от базовых боевых машин, Т-64 оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации образца НАТО.
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