Российский спецназ захватил модернизированные украинские танки Т-64 под Черниговом

В Минобороны уточнили, что, в отличие от базовых боевых машин, Т-64 оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации образца НАТО.

Минобороны РФ показало кадры с захваченными в окрестностях Чернигова танками ВСУ. Видео © "ВКонтакте" / Минобороны РФ

Российские военные захватили принадлежащие Вооружённым силам Украины боевые, полностью исправные танки Т-64, которые были оставлены в окрестностях Чернигова. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В опубликованном ведомством ролике показана группа из четырёх украинских Т-64. В частности, демонстрируются боеприпасы внутри танков. Видно, что все боевые машины не имеют каких-то видимых повреждений.

Уточняется, что, в отличие от базовых танков, Т-64 оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации образца НАТО. По данным ведомства, техника в спешке была оставлена украинскими силовиками при приближении российских войск.