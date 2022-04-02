Вызвал огонь на себя: Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z"

Военное ведомство сообщило в этот раз о самоотверженности старшего сержанта Казбека Алимурадова, сержанта Максима Кайтанова, майора Рамазана Хадживахидова.

Старший сержант Казбек Алимурадов. Фото © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ рассказало о новых случаях проявления мужества и героизма российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине. Например, экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова в ходе боя стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать огонь на себя и тем самым дать возможность сослуживцам вынести раненых с поля боя.

Прикрывая действия своих войск, старший сержант Алимурадов вместе с экипажем уничтожил 18 человек живой силы, а также три боевые бронированные машины. В итоге российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооружённые формирования.

Сержан Максим Кайтанов. Фото © Минобороны РФ

Группа, в составе которой был сержант Максим Кайтанов, должна была удерживать занятые позиции до прибытия основных сил. Он лично уничтожил три бронетранспортёра противника, а плотным огнём крупнокалиберного пулемета "Утёс" отразил наступление пехоты, в результате чего националисты отступили и в дальнейшем были уничтожены. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было.

Майор Рамазан Хадживахидов. Фото © Минобороны РФ

Майор Рамазан Хадживахидов достойно проявил свои руководящие навыки. Под его руководством артиллерия провела успешную огневую поддержку наступления. Было уничтожено до десяти единиц бронетехники и до 80 человек живой силы противника. В ходе применения разведывательного огневого комплекса была обнаружена и подавлена реактивная артиллерийская батарея. Также в бою Рамазан лично корректировал огонь миномётных батарей мотострелковой бригады. Благодаря этому удалось освободить район от националистических формирований и продолжить продвижение российских войск.