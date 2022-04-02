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Опубликовано 2 апреля 2022, 06:04

СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли Горловку и Донецк

По этим направлениям Вооружённые силы Украины выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра. По данным представительства, обстрелы были зафиксированы около 8 утра.

Украинские силовики обстреляли населённый пункт Горловка и город Донецк. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

Так, в 8:00 (совпадает с московским) из населённого пункта Шумы было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм в сторону Горловки (посёлка шахты им. Гагарина), а в 8:10 выпущено шесть 122-миллиметровых снарядов по Петровскому району Донецка.

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Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала число сдавшихся в плен украинских военных. По словам правозащитницы, они больше не хотят возвращаться. Люди поняли, что, "мягко говоря, не соответствует действительности" то, в чём их заверяли в ВСУ.

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Евгения Колесникова
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