СЦКК ДНР: Украинские силовики обстреляли Горловку и Донецк

По этим направлениям Вооружённые силы Украины выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра. По данным представительства, обстрелы были зафиксированы около 8 утра.

Украинские силовики обстреляли населённый пункт Горловка и город Донецк. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

Так, в 8:00 (совпадает с московским) из населённого пункта Шумы было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм в сторону Горловки (посёлка шахты им. Гагарина), а в 8:10 выпущено шесть 122-миллиметровых снарядов по Петровскому району Донецка.