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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 18:55
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МО РФ: ВСУ 2,5 часа обстреливали село Новая Басань, есть жертвы среди мирных граждан

Как отметил представитель ведомства Михаил Мизинцев, украинские военные открывали непрерывный огонь из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт".

Вооружённые силы Украины в течение двух с половиной часов обстреливали село Новая Басань в Черниговской области из крупнокалиберных артиллерийских систем. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Подразделения Вооружённых сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт" в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населённый пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей", — заявил Мизинцев.

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Ранее в ДНР заявили, что за минувшую неделю при обстрелах ВСУ погибло более 260 человек. Отмечается, что среди жертв — 186 сотрудников силовых структур и 82 мирных жителя. При этом общее количество погибших с 2014 года составляет 6010 человек, включая 96 детей.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Ирина Мусина
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