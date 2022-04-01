МО РФ: ВСУ 2,5 часа обстреливали село Новая Басань, есть жертвы среди мирных граждан
Как отметил представитель ведомства Михаил Мизинцев, украинские военные открывали непрерывный огонь из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт".
Вооружённые силы Украины в течение двух с половиной часов обстреливали село Новая Басань в Черниговской области из крупнокалиберных артиллерийских систем. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Подразделения Вооружённых сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт" в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населённый пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей", — заявил Мизинцев.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшую неделю при обстрелах ВСУ погибло более 260 человек. Отмечается, что среди жертв — 186 сотрудников силовых структур и 82 мирных жителя. При этом общее количество погибших с 2014 года составляет 6010 человек, включая 96 детей.
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