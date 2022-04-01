Как отметил представитель ведомства Михаил Мизинцев, украинские военные открывали непрерывный огонь из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт".

Вооружённые силы Украины в течение двух с половиной часов обстреливали село Новая Басань в Черниговской области из крупнокалиберных артиллерийских систем. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Подразделения Вооружённых сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт" в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населённый пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей", — заявил Мизинцев.