В ДНР заявили, что за минувшую неделю при обстрелах ВСУ погибло более 260 человек

Отмечается, что среди жертв — 186 сотрудников силовых структур и 82 мирных жителя. При этом общее количество погибших с 2014 года составляет 6010 человек, включая 96 детей.

268 человек погибли при обстрелах территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) с 25 по 31 марта. Соответствующие данные опубликованы в телеграм-канале омбудсмена республики.

Отмечается, что среди жертв обстрелов со стороны ВСУ — 186 сотрудников силовых структур и 82 мирных жителя. За этот же период времени различные ранения получили 758 правоохранителей и 360 гражданских. При этом общее количество погибших с 2014 года составляет уже 6010 человек, включая 96 детей.