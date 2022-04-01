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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 15:16
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В ДНР заявили, что за минувшую неделю при обстрелах ВСУ погибло более 260 человек

Отмечается, что среди жертв — 186 сотрудников силовых структур и 82 мирных жителя. При этом общее количество погибших с 2014 года составляет 6010 человек, включая 96 детей.

268 человек погибли при обстрелах территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) с 25 по 31 марта. Соответствующие данные опубликованы в телеграм-канале омбудсмена республики.

Отмечается, что среди жертв обстрелов со стороны ВСУ — 186 сотрудников силовых структур и 82 мирных жителя. За этот же период времени различные ранения получили 758 правоохранителей и 360 гражданских. При этом общее количество погибших с 2014 года составляет уже 6010 человек, включая 96 детей.

Вместо квартир груда обломков: Последствия обстрела многоэтажки в Донецке со стороны ВСУ сняли с коптера
Вместо квартир груда обломков: Последствия обстрела многоэтажки в Донецке со стороны ВСУ сняли с коптера

А ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении большей половины территории республики. Он также отметил, что военная спецоперация ускоряется, однако о точных сроках завершения говорить пока рано.

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Telegram / Омбудсмен ДНР

Наталья Исакова
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