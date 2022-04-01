Эрдоган заявил о желании организовать переговоры Путина и Зеленского

Во время телефонных переговоров с российским лидером президент Турции также заявил, что для сторон важно действовать в соответствии со здравым смыслом и поддерживать диалог.

Для Турции остаётся в приоритете организация переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

"Турция хочет увенчать свои мирные усилия организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского", — указывается в распространённом заявлении канцелярии турецкого президента.

Отмечается, что во время телефонных переговоров с российским лидером Эрдоган также заявил, что для сторон важно действовать в соответствии со здравым смыслом и поддерживать диалог.