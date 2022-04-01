Эрдоган заявил о желании организовать переговоры Путина и Зеленского
Во время телефонных переговоров с российским лидером президент Турции также заявил, что для сторон важно действовать в соответствии со здравым смыслом и поддерживать диалог.
Для Турции остаётся в приоритете организация переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
"Турция хочет увенчать свои мирные усилия организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского", — указывается в распространённом заявлении канцелярии турецкого президента.
Отмечается, что во время телефонных переговоров с российским лидером Эрдоган также заявил, что для сторон важно действовать в соответствии со здравым смыслом и поддерживать диалог.
Ранее турецкий лидер заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. По его словам, накануне он провёл переговоры с президентом Незалежной, а сегодня будет беседовать с главой России.
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