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Опубликовано 1 апреля 2022, 15:12

Эрдоган заявил о желании организовать переговоры Путина и Зеленского

Во время телефонных переговоров с российским лидером президент Турции также заявил, что для сторон важно действовать в соответствии со здравым смыслом и поддерживать диалог.

Для Турции остаётся в приоритете организация переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

"Турция хочет увенчать свои мирные усилия организацией встречи президентов России и Украины Путина и Зеленского", — указывается в распространённом заявлении канцелярии турецкого президента.

Отмечается, что во время телефонных переговоров с российским лидером Эрдоган также заявил, что для сторон важно действовать в соответствии со здравым смыслом и поддерживать диалог.

В Кремле рассказали об итогах телефонного разговора Путина и Эрдогана
В Кремле рассказали об итогах телефонного разговора Путина и Эрдогана

Ранее турецкий лидер заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Стамбуле. По его словам, накануне он провёл переговоры с президентом Незалежной, а сегодня будет беседовать с главой России.

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Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Евгения Колесникова
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