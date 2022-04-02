Жители Рубежного в ЛНР остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ

Украинские силовики повредили газопровод. Также в городе нет света и воды, местные жители жалуются на напряжённую обстановку.

После обстрелов ВСУ в некоторых районах города Рубежное в ЛНР, на окраинах которого идут бои, пропало газоснабжение. Об этом сообщили местные жители в беседе с РИА "Новости".

"Света нет, воды нет. Очень напряжённая [обстановка], а сегодня пропал и газ. Связи нет никакой", — рассказала жительница Рубежного.

По словам главы города Сергея Хортива, газоснабжение остановлено из-за того, что украинские силовики во время обстрела повредили газопровод.