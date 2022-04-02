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Опубликовано 2 апреля 2022, 07:03

Жители Рубежного в ЛНР остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ

Украинские силовики повредили газопровод. Также в городе нет света и воды, местные жители жалуются на напряжённую обстановку.

После обстрелов ВСУ в некоторых районах города Рубежное в ЛНР, на окраинах которого идут бои, пропало газоснабжение. Об этом сообщили местные жители в беседе с РИА "Новости".

"Света нет, воды нет. Очень напряжённая [обстановка], а сегодня пропал и газ. Связи нет никакой", — рассказала жительница Рубежного.

По словам главы города Сергея Хортива, газоснабжение остановлено из-за того, что украинские силовики во время обстрела повредили газопровод.

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Ранее украинские силовики обстреляли Горловку и Донецк. По этим направлениям Вооружённые силы Украины выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра. По данным СЦКК, обстрелы были зафиксированы около 8 утра.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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