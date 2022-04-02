В бундесвере пообещали "ни в коем случае" не задействовать военных Германии на Украине
Генеральный инспектор Вооружённых сил страны Эберхард Цорн напомнил, что об этом ранее заявляли федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден.
Германия не собирается задействовать свои вооружённые силы на территории Украины. Об этом заявил генеральный инспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн в беседе с изданием Die Welt.
"В силу то что говорили и федеральный канцлер [Олаф Шольц], и президент США Джо Байден, мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины", — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужны гарантии безопасности со стороны ведущих государств. Он упомянул США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию и отметил, что переговоры с ними уже идут.
Сайт ВС Германии