Посол Келин: Противокорабельные комплексы Британии станут на Украине целями ВС РФ

Он обратил внимание на то, как в Британии воспринимают ситуацию в этой стране. Там до сих пор думают, что "Азов" вот-вот отобьёт Мариуполь.

В случае если Британия поставит Украине противокорабельные комплексы, они станут законными целями для российских военных. Об этом предупредил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин. Он отметил, что любые поставки вооружения в зону конфликта носят дестабилизирующий характер.

"Они обостряют ситуацию, делают её ещё более кровавой. Это, судя по всему, новое, достаточно высокоточное вооружение. Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооружённых сил в случае, если они будут пересекать границу Украины", — заявил Келин в интервью ТАСС.

Он обратил внимание на то, как в Британии воспринимают ситуацию на Украине. По мнению посла, представления Лондона формируются "из бравурных реляций Министерства обороны Украины и украинского руководства".

Так, если взглянуть на карты, которые публикуются в британской прессе, они все из украинских источников. По словам Келина, там до сих пор думают, что "Азов" вот-вот возьмёт Мариуполь, а силы Луганской Народной Республики будто бы стоят на месте.