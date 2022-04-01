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Опубликовано 1 апреля 2022, 07:49

ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Украины

Объекты находились в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новосёлке, для их уничтожения использовалось высокоточное оружие.

Вооружённые силы РФ уничтожили пять украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также склад горюче-смазочных материалов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожено шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новосёлке и один склад горюче-смазочных материалов", — отметил он.

Всего же с начала "Операции Z" на Украине уничтожено: 124 самолёта и 81 вертолёт, 353 беспилотника, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

ВС РФ "Калибрами" уничтожили крупные склады с боеприпасами в Житомирской области
ВС РФ "Калибрами" уничтожили крупные склады с боеприпасами в Житомирской области

А накануне Лайф рассказывал, как российские вооружённые силы ракетными комплексами "Искандер" уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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