Средства ПВО России сбили украинский вертолёт Ми-8 и восемь беспилотников

Кроме того, за сутки было поражено 52 военных объекта Незалежной, в частности: три командных пункта, три реактивные системы залпового огня и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Российские средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Любимовка и восемь беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты были сбиты в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Корсуни, Новомихайловского. Также удалось уничтожить "Байрактар ТБ-2" в районе Ваховки.

Кроме того, российская авиация поразила 52 военных объекта Украины, добавил Конашенков. Среди них: три командных пункта, три реактивные системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также десять районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ.