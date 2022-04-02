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Опубликовано 2 апреля 2022, 06:44

Российские сапёры приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР

В очистке территорий участвует и робототехнический комплекс "Уран-6", который отлично себя зарекомендовал при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха.

Российские сапёры приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР. Видео © Минобороны РФ

Специалисты Международного противоминного центра Вооружённых сил России приступили к гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике. Кадры работ опубликовало Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, группа специалистов оказывает помощь в проведении разминирования освобождённых территорий ЛНР. В её состав вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.

Минобороны РФ показало кадры работы сапёров в Черниговской области
Минобороны РФ показало кадры работы сапёров в Черниговской области

Сплошная очистка территорий будет проводиться в том числе с помощью робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", который отлично себя зарекомендовал при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха, добавили в Минобороны. В состав каждого такого комплекса входит четырёхосный автомобиль КамАЗ, оборудованный специальной платформой с системой "Мультилифт", что значительно сокращает время доставки и подготовки комплекса к работе.

Ранее Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. В оборонном ведомстве отметили, что в результате запуска летательного аппарата 1 апреля командный пункт группировки войск сил Незалежной был уничтожен.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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