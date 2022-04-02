В очистке территорий участвует и робототехнический комплекс "Уран-6", который отлично себя зарекомендовал при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха.

Российские сапёры приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР. Видео © Минобороны РФ

Специалисты Международного противоминного центра Вооружённых сил России приступили к гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике. Кадры работ опубликовало Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, группа специалистов оказывает помощь в проведении разминирования освобождённых территорий ЛНР. В её состав вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов.

Сплошная очистка территорий будет проводиться в том числе с помощью робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", который отлично себя зарекомендовал при проведении специальных задач на территории Сирии и Нагорного Карабаха, добавили в Минобороны. В состав каждого такого комплекса входит четырёхосный автомобиль КамАЗ, оборудованный специальной платформой с системой "Мультилифт", что значительно сокращает время доставки и подготовки комплекса к работе.