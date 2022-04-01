ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 17:43
5004

Стартовала с берега Чёрного моря: МО РФ опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры ВСУ

В оборонном ведомстве отметили, что в результате запуска летательного аппарата 1 апреля командный пункт группировки войск сил Незалежной был уничтожен.

Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры запуска высокоточной ракеты "Оникс" ракетным комплексом "Бастион" с побережья Чёрного моря по объектам ВСУ.

В ведомстве сообщили, что в рамках выполнения задач специальной военной "Операции Z" Вооружённые силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, в результате чего командный пункт группировки войск ВСУ был уничтожен.

Российской ПВО сбиты вертолёт Ми-24 и четыре украинских беспилотника
Российской ПВО сбиты вертолёт Ми-24 и четыре украинских беспилотника

Ранее Лайф писал, что известно о сбитых в Мариуполе вертолётах, на которых пытались вывезти командование батальона "Азов". Вертолёты должны были эвакуировать с территории завода "Азовсталь" командование заблокированного там нацбата.

BannerImage

Минобороны РФ

Никита Осипов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar