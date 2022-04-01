Стартовала с берега Чёрного моря: МО РФ опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
В оборонном ведомстве отметили, что в результате запуска летательного аппарата 1 апреля командный пункт группировки войск сил Незалежной был уничтожен.
Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракеты "Оникс" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры запуска высокоточной ракеты "Оникс" ракетным комплексом "Бастион" с побережья Чёрного моря по объектам ВСУ.
В ведомстве сообщили, что в рамках выполнения задач специальной военной "Операции Z" Вооружённые силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, в результате чего командный пункт группировки войск ВСУ был уничтожен.
Ранее Лайф писал, что известно о сбитых в Мариуполе вертолётах, на которых пытались вывезти командование батальона "Азов". Вертолёты должны были эвакуировать с территории завода "Азовсталь" командование заблокированного там нацбата.
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