Бастрыкин поручил расследовать сообщения об убийствах полицейских в Мариуполе

Ранее беженец Максим Павленко рассказал, что националисты из "Азова" убивали правоохранителей для создания фейковых видео и фото, с помощью которых планировали обвинить в преступлениях ВС РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать информацию, полученную от беженца по поводу убийства украинскими националистами из полка "Азов" полицейских в Мариуполе для постановочных кадров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя", — говорится в сообщении.

Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что украинские националисты из группировки "Азов" убивали полицейских для создания фейковых видео и фотографий, с помощью которых планировалось обвинить в преступлениях российских военных. Он также отметил, что на протяжении последних восьми лет азовцы безнаказанно совершали различные преступления против мирных жителей, в том числе и убийства.