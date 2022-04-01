Жители Мариуполя рассказали, как бойцы "Азова" держали город в страхе и ужасе

Однажды националисты бросили в подвал с людьми гранату, погибла женщина. Её похоронили на углу дома. В другой раз мужчина стал кричать из-за паники, его бойцы расстреляли на глазах у мирных жителей.

Мариупольцы рассказали, как бойцы батальона "Азов" держали город в страхе и ужасе. Видео © T.me / shot_shot

Жители Мариуполя, где заседали бойцы батальона "Азов", рассказали, в каком ужасе и страхе жили с того момента, когда националисты пришли в город. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

По словам местного жителя Вячеслава, когда бойцы батальона попали в Мариуполь, они засели по всему дому в шахматном порядке, тарабанили в тамбурные двери с требованием открыть. Сначала граждане не шли на поводу у бойцов, но потом азовцы начали кричать: "Мы знаем, что вы здесь, открывайте". В противном случае, отметил Вячеслав, военные могли выстрелить по замкам и зайти самостоятельно. В результате жители решили открыть двери, после чего к ним зашли экипированные бойцы с автоматами и гранатами. По словам мужчины, они были с опознавательными знаками, синими лентами, в шлемах, обвешанные магазинами.

"Схрон был здесь у нас тоже, они ящики тащили туда, гранатомёты вытаскивали и вели огонь с нашей позиции, над нашими головами. У нас на глазах здесь, конечно, жуть происходила такая: БТР ездили, сюда заезжал танк, в беседку во двор. Шмалял у меня на глазах", — рассказал Вячеслав.

А по словам жительницы Мариуполя Натальи, бойцы выгнали всех людей из соседнего дома. А когда люди выходили из подвала, чтобы приготовить еду, азовцы стреляли им под ноги. Кроме того, была ситуация, когда бойцы нацбата открывали огонь из миномёта. Также однажды они бросили в подвал с людьми гранату, мирные жители выбежали оттуда, но одна женщина всё-таки погибла. Её похоронили на углу дома.

У другого мужчины, соседа рассказчиков, который находился в подвале, "сдали нервы, видимо". По словам мариупольцев, у него был приступ паники, он начал кричать. Тогда бойцы из автомата расстреляли мужчину на глазах у мирных жителей.

"Когда вы (бойцы батальона "Восток". — Прим. Лайфа) пришли, мы хотя бы успокоились, потому что до этого был ужас", — подчеркнула Наталья.