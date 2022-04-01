Басурин: В Мариуполе осталось три основных очага сопротивления
По словам заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР, город "полностью блокирован".
В Мариуполе на сегодняшний день остались три очага сопротивления: центр города, завод "Азовсталь" и порт. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Мариуполь полностью блокирован. Три очага сопротивления основных — это центр города, "Азовсталь" и порт", — сказал он.
Ранее Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов на 90–95%. Последнее место, где укрываются бандиты, — это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими, отметил он.
ТАСС / Александр Рюмин