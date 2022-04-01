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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 12:21
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Басурин: В Мариуполе осталось три основных очага сопротивления

По словам заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР, город "полностью блокирован".

В Мариуполе на сегодняшний день остались три очага сопротивления: центр города, завод "Азовсталь" и порт. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Мариуполь полностью блокирован. Три очага сопротивления основных — это центр города, "Азовсталь" и порт", — сказал он.

Промзону "Азовстали", где засели украинские националисты, сняли с коптера
Промзону "Азовстали", где засели украинские националисты, сняли с коптера

Ранее Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов на 90–95%. Последнее место, где укрываются бандиты, — это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими, отметил он.

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ТАСС / Александр Рюмин

Григорий Воронцов
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