Басурин: В Мариуполе осталось три основных очага сопротивления

По словам заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР, город "полностью блокирован".

В Мариуполе на сегодняшний день остались три очага сопротивления: центр города, завод "Азовсталь" и порт. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Мариуполь полностью блокирован. Три очага сопротивления основных — это центр города, "Азовсталь" и порт", — сказал он.