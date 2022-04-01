Премьер Норвегии Стёре предостерёг жителей страны от проявлений русофобии
В частности, политик отметил, что ко всем гражданам нужно относиться корректно, учитывая те права и обязанности, которые у них есть.
Русские граждане, живущие в Норвегии, не обязаны страдать из-за русофобии на фоне текущих событий вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
"Русские и украинцы, живущие в Норвегии, не несут ответственности за военные действия", — приводит слова политика телекомпания NRK.
Стёре отметил, что ко всем гражданам нужно относиться корректно, учитывая те права и обязанности, которые у них есть.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин обсудил с премьером Норвегии причины проведения "Операции Z". Российский лидер также проинформировал коллегу о переговорах с Киевом, очередной раунд которых состоялся на днях в Стамбуле.
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