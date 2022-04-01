Медсестра из Мариуполя разоблачила фейк иностранных СМИ о смерти ребёнка

По словам Екатерины, медики "реанимировали" уже умершую девочку, которую в больницу привезли украинские силовики, около получаса. А весь этот процесс журналисты демонстрационно снимали на камеру.

Медсестра разоблачила фейк иностранных СМИ о смерти ребёнка в Мариуполе. Видео © Telegram / "Звезда"

Медсестра мариупольской больницы рассказала, как украинские силовики привезли в медучреждение уже мёртвого ребёнка для того, чтобы иностранные журналисты сняли фейковый сюжет. В одну из своих рабочих смен женщину вызвали в реанимацию и сказали, что предстоит спасать якобы раненную российским снарядом девочку.

"Позвонили из приёмного отделения, сказали бежать на реанимацию. Когда мы подошли, там уже велась съёмка. Мы не поняли, кто это были: люди говорили на непонятном мне иностранном языке, возможно польском", — цитирует телеканал "Звезда" Екатерину.

По словам женщины, медики "реанимировали" мёртвого ребёнка около получаса, а иностранные журналисты снимали весь процесс на камеру. После этого Екатерина поинтересовалась у врача, что это было, на что та ей ответила, мол, "это просто постановка". Отметим, что оригинал данного видеоролика был снят The Associated Press, где работает украинский фотограф Евгений Малолетка, который ранее прославился фейком, связанным с обстрелом мариупольского роддома.