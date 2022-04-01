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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 19:01
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МО РФ: Украинские националисты заблокировали шлюзы Александровской ГЭС

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, военные готовят подрыв. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажется более десяти населённых пунктов, отметил он.

Украинские националисты заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области на реке Южный Буг. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажется более десяти населённых пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску", — сказал он.

Как подчеркнул Мизинцев, эти факты в который раз показывают бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан.

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Как писал Лайф ранее, МО РФ подтвердило, что удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24. Представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что никакого отношения к Вооружённым силам России нефтебаза не имеет.

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YouTube-канал / Олег Вовчук

Арина Родионова
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