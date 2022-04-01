МО РФ: Украинские националисты заблокировали шлюзы Александровской ГЭС

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, военные готовят подрыв. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажется более десяти населённых пунктов, отметил он.

Украинские националисты заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области на реке Южный Буг. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажется более десяти населённых пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску", — сказал он.

Как подчеркнул Мизинцев, эти факты в который раз показывают бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан.