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Опубликовано 2 апреля 2022, 07:32

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских вертолёта Ми-24 и 24 беспилотника

Всего с начала "Операции Z" военные РФ уничтожили 124 самолёта и 84 винтокрылых судна, 381 БПЛА, 1882 танка и других боевых бронированных машин, а также 203 установки реактивных систем залпового огня.

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских вертолёта Ми-24 в районе города Сумы и населённого пункта Урожайное. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, добавил он, в воздухе было уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

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Всего с начала "Операции Z" военные РФ уничтожили 124 самолёта и 84 вертолёта, 381 беспилотник, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее Лайф приводил рассказ пилота Ка-52, который смог посадить подбитый ВСУ вертолёт с отказавшим двигателем. Военный отметил, что главной целью после обстрела было добраться до российских позиций, так как нельзя было оставлять машину противникам.

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Артур Лапсаков
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