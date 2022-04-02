Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских вертолёта Ми-24 и 24 беспилотника

Всего с начала "Операции Z" военные РФ уничтожили 124 самолёта и 84 винтокрылых судна, 381 БПЛА, 1882 танка и других боевых бронированных машин, а также 203 установки реактивных систем залпового огня.

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских вертолёта Ми-24 в районе города Сумы и населённого пункта Урожайное. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, добавил он, в воздухе было уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала "Операции Z" военные РФ уничтожили 124 самолёта и 84 вертолёта, 381 беспилотник, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.