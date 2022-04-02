Яровая сообщила о новых выявленных фактах деятельности биолабораторий на Украине

По её словам, в частности, речь идёт о признаках возможных бактериологических диверсий. Так, стало известно, что в 2020 году возле одной из школ были обнаружены заражённые денежные купюры.

Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине выявила новую информацию, в частности, речь идёт о признаках возможных бактериологических диверсий. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам консультаций в видеоформате с представителями Минздрава Луганской Народной Республики (ЛНР).

"На территории ЛНР сейчас по поручению парламентской комиссии работает от Госдумы председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, и мы можем с уверенностью говорить об обнаружении нами новой информации, подтверждающей опасную деятельность украинского режима во взаимодействии с США по бактериологической программе", — отметила Яровая.

По её словам, в частности, были выявлены признаки возможных бактериологических диверсий. К примеру, вскрылся факт, что в ноябре 2020 года возле одной из школ были обнаружены заражённые денежные купюры. Парламентарий подчеркнула, что все имеющиеся данные будут предметом парламентского расследования.