Яровая сообщила о новых выявленных фактах деятельности биолабораторий на Украине
По её словам, в частности, речь идёт о признаках возможных бактериологических диверсий. Так, стало известно, что в 2020 году возле одной из школ были обнаружены заражённые денежные купюры.
Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине выявила новую информацию, в частности, речь идёт о признаках возможных бактериологических диверсий. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам консультаций в видеоформате с представителями Минздрава Луганской Народной Республики (ЛНР).
"На территории ЛНР сейчас по поручению парламентской комиссии работает от Госдумы председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, и мы можем с уверенностью говорить об обнаружении нами новой информации, подтверждающей опасную деятельность украинского режима во взаимодействии с США по бактериологической программе", — отметила Яровая.
По её словам, в частности, были выявлены признаки возможных бактериологических диверсий. К примеру, вскрылся факт, что в ноябре 2020 года возле одной из школ были обнаружены заражённые денежные купюры. Парламентарий подчеркнула, что все имеющиеся данные будут предметом парламентского расследования.
Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках расследования, которое ведёт парламентская комиссия, при этом представители Минздрава ЛНР выступят экспертами.
Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится об особо опасных патогенах: возбудителях чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. Ведомству также стало известно, что средства Киеву на эти цели поступали от инвестфонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден.