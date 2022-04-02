Кадыров: Чеченские бойцы начали штурмовать завод в Мариуполе в рамках "Операции Z"

По словам лидера Чечни, это сложная, но выполнимая задача. Однако он не указал, о каком именно предприятии идёт речь. Отметим, что ранее сообщалось, что националисты засели на "Азовстали".

Чеченские бойцы штурмуют завод в Мариуполе. Видео © t.me / RKadyrov_95

Чеченские бойцы приступили к штурму завода в Мариуполе в рамках "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Бойцы легендарного полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. <…> У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она сложная, но выполнимая", — написал он.

По словам Кадырова, военные полка ранее успешно провели сотни спецопераций по уничтожению международных террористов в Чечне. При этом глава республики не указал, о каком именно предприятии идёт речь. Хотя 1 апреля он дал засевшим на заводе "Азовстали" националистам день, чтобы сдаться. При этом Кадыров пообещал, что если они сложат оружие, то российские военнослужащие не будут их трогать.