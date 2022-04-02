Кадыров: Чеченские бойцы начали штурмовать завод в Мариуполе в рамках "Операции Z"
По словам лидера Чечни, это сложная, но выполнимая задача. Однако он не указал, о каком именно предприятии идёт речь. Отметим, что ранее сообщалось, что националисты засели на "Азовстали".
Чеченские бойцы штурмуют завод в Мариуполе. Видео © t.me / RKadyrov_95
Чеченские бойцы приступили к штурму завода в Мариуполе в рамках "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы легендарного полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. <…> У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она сложная, но выполнимая", — написал он.
По словам Кадырова, военные полка ранее успешно провели сотни спецопераций по уничтожению международных террористов в Чечне. При этом глава республики не указал, о каком именно предприятии идёт речь. Хотя 1 апреля он дал засевшим на заводе "Азовстали" националистам день, чтобы сдаться. При этом Кадыров пообещал, что если они сложат оружие, то российские военнослужащие не будут их трогать.
Ранее Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов на 90–95%. Последнее место, где укрываются бандиты, — это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими, отметил он.
Кадр из видео © t.me / RKadyrov_95