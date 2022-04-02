В Дагестане высадили деревья в память о погибшем на Украине десантнике Гаджимагомедове

Мероприятие прошло в рамках акции "Сад памяти". Напомним, что военнослужащий последней гранатой подорвал себя и пытавшихся захватить его противников, за это ему было присвоено звание Героя России.

В Дагестане высадили деревья в память о погибшем на Украине Нурмагомеде Гаджимагомедове. Видео © LIFE

В Дагестане в рамках акции "Сад памяти" горожане высадили деревья в память о героически погибшем на Украине офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове. Мероприятие было организовано по инициативе "Волонтёров Победы" и прошло на территории махачкалинской школы, где учился Герой России. Акция организована АНО "Сад памяти".

"Я думаю, что все будут помнить Нурмагомеда и учиться на его примере. Он очень хороший был мальчик, правда, прирождённый лидер <...> Вот мама столько труда вложила, ведь практически она одна его растила. Будем его помнить", — сказала учительница Гаджимагомедова Оксана Алеханова.







Напомним, десантника Гаджимагомедова похоронили в родном селении Кани высокогорного района Дагестана. В годы ВОВ на фронт из селения Кани ушли 127 человек. Для маленького горного села это почти всё мужское население. Половина из них так и не вернулась. Теперь в историю вошёл и Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов.

Международная акция "Сад памяти" — проект всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы, который охватил более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Белоруссию, Армению, Казахстан. В этом году мероприятие традиционно стартовало 18 марта в Севастополе. "Сады памяти" уже появились в Крыму, Геленджике, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, в Германии, Сербии, Катаре и других государствах.