Премьер Польши Моравецкий направил Еврокомиссии новый список антироссийских санкций
Матеуш Моравецкий. Обложка © Wikipedia
Глава кабмина предложил реализовать обещания, который позволят закрыть финансовые потоки с Россией. Также он упомянул отключение поставок российских энергоносителей на территорию ЕС.
Польша предложила Европейской комиссии новый перечень антироссийских санкций. Этот список главе ЕК направил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.
"Премьер Матеуш Моравецкий вчера направил главе Еврокомиссии новый призыв, письмо, которое будет передано Евросовету, касающееся новых санкций", — сказал он.
Моравецкий в письме предлагает реализовать обещания, которые позволят закрыть финансовые потоки с Россией. "Второй постулат — отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС", или полное описание того, когда это может произойти. Также Мюллер упомянул конфискацию имущества России и олигархов на территории Евросоюза. Это важный момент, поскольку то, что происходит сейчас, — "это заморозка активов", добавил пресс-секретарь.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий признал, что введённые против РФ санкции не действуют. По словам главы польского кабмина, курс рубля возвращается к значениям, которые были до российской "Операции Z" на Украине, демонстрируя неэффективность введённых против Москвы мер.