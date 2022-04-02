Премьер Польши Моравецкий направил Еврокомиссии новый список антироссийских санкций

Моравецкий в письме предлагает реализовать обещания, которые позволят закрыть финансовые потоки с Россией. "Второй постулат — отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС", или полное описание того, когда это может произойти. Также Мюллер упомянул конфискацию имущества России и олигархов на территории Евросоюза. Это важный момент, поскольку то, что происходит сейчас, — "это заморозка активов", добавил пресс-секретарь.