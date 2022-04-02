Национальная академия наук Украины заявила о разрыве сотрудничества с РАН

Украинские учёные послали в президиум РАН коллективное заявление о выходе из состава иностранных членов российской академии. Также разрываются связи с МГУ.

Национальная академия наук Украины (НАНУ) приняла решение разорвать сотрудничество с Российской академией наук (РАН). Об этом сообщает пресс-служба украинской организации.

"НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук, Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскими учёными было направлено в президиум Российской академии наук коллективное заявление о выходе из состава иностранных членов РАН. Также НАНУ собирается исключить из числа своих иностранных членов зарубежных учёных, которые поддержали "Операцию Z" на Украине.