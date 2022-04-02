Национальная академия наук Украины заявила о разрыве сотрудничества с РАН
Украинские учёные послали в президиум РАН коллективное заявление о выходе из состава иностранных членов российской академии. Также разрываются связи с МГУ.
Национальная академия наук Украины (НАНУ) приняла решение разорвать сотрудничество с Российской академией наук (РАН). Об этом сообщает пресс-служба украинской организации.
"НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук, Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинскими учёными было направлено в президиум Российской академии наук коллективное заявление о выходе из состава иностранных членов РАН. Также НАНУ собирается исключить из числа своих иностранных членов зарубежных учёных, которые поддержали "Операцию Z" на Украине.
Ранее сдавшийся бывший боец "Айдара" заявил, что устал говорить на украинском языке. Военный перешёл на российскую сторону и теперь хочет вернуться домой, в Крым, где живут его родители. Ситуацию с языком в Незалежной он назвал неприемлемой.