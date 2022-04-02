Военный перешёл на российскую сторону и теперь хочет вернуться домой, в Крым, где живут его родители. Ситуацию с языком в Незалежной он назвал неприемлемой.

Школьников на Украине заставляют говорить на украинском языке, местные жители устали от подобных притеснений. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, который сдался и перешёл на сторону России.

"На Украине на самом деле устали от того ущемления [русского] языка... Документация абсолютно должна быть, где бы ты ни работал, вестись на украинском языке, писать все заявления на украинском языке. В школе детей очень сильно напрягают по поводу украинского языка", — сказал он.

Сам Нурыга поведал, что родился в городе Алушта, Крым. Сейчас там находятся его отец и мать. Бывший боец поделился, что хочет вернуться домой, наконец повидать родных и остаться жить на полуострове. А ситуацию с языком на Украине он считает неприемлемой. Нурыга отметил, что хочет разговаривать на том языке, который знает с детства.

"Уже надоела эта ситуация в стране, хочется домой и мира", — заключил экс-боец.