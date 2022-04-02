ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 12:48
24239

Сдавшийся бывший боец "Айдара" заявил, что устал говорить на украинском языке

Военный перешёл на российскую сторону и теперь хочет вернуться домой, в Крым, где живут его родители. Ситуацию с языком в Незалежной он назвал неприемлемой.

Школьников на Украине заставляют говорить на украинском языке, местные жители устали от подобных притеснений. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, который сдался и перешёл на сторону России.

"На Украине на самом деле устали от того ущемления [русского] языка... Документация абсолютно должна быть, где бы ты ни работал, вестись на украинском языке, писать все заявления на украинском языке. В школе детей очень сильно напрягают по поводу украинского языка", — сказал он.

Сам Нурыга поведал, что родился в городе Алушта, Крым. Сейчас там находятся его отец и мать. Бывший боец поделился, что хочет вернуться домой, наконец повидать родных и остаться жить на полуострове. А ситуацию с языком на Украине он считает неприемлемой. Нурыга отметил, что хочет разговаривать на том языке, который знает с детства.

"Отношение как к собакам": Бывший боец "Айдара" рассказал о разочаровании в "элитном" нацбате и подготовке британцами
"Отношение как к собакам": Бывший боец "Айдара" рассказал о разочаровании в "элитном" нацбате и подготовке британцами

"Уже надоела эта ситуация в стране, хочется домой и мира", — заключил экс-боец.

Ранее бывший боец "Айдара" заявил, что ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь. По его словам, в результате атаки, предположительно, погибли двое. Украинский националист сложил оружие и перешёл на сторону России.

BannerImage

ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • русофобия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar