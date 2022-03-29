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Опубликовано 29 марта 2022, 18:32
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"Отношение как к собакам": Бывший боец "Айдара" рассказал о разочаровании в "элитном" нацбате и подготовке британцами

Он говорит, что принял решение уйти в батальон не из-за патриотизма, а чтобы заработать, поскольку он считался "элитным".

Бывший боец "Айдара" рассказал о военной подготовке британскими инструкторами. Видео © Telegram / SHOT

Бывший боец "Айдара" рассказал телеграм-каналу SHOT, как попал в нацбатальон. По словам Алексея, для прорыва на территорию Донбасса украинских военнослужащих готовили британские инструкторы.

Он рассказал, что решился на контракт в 2019 году, прошёл курс "молодого бойца" и получил специальность водителя-электрика, после чего попал в батальон "Айдар", где служил до 2021-го. При этом принял решение уйти в нацбат не из-за патриотизма, а чтобы заработать.

"Мне нужны были деньги, и это выход в люди, престижно. Служба по контракту — это престиж, как нам говорили", — пояснил Алексей.

По его словам, айдаровцев учили тактике уличных боёв, захвату зданий и зачистке территорий, причём инструкторы были из Британии. Алексей отметил, что качество подготовки было и правда на высшем уровне, однако отношение было "как к собакам", хотя начальство называло батальон элитным.

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Ранее бывший украинский военный рассказал, как на службу в армию призывали зэков и психбольных. Самому же бойцу предложили идти "добровольцем" в качестве альтернативы тюремному сроку. Также в батальон могли попасть отставные полицейские и гастарбайтеры.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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