Министр экономики Японии Хагиуда: Усиление антироссийских санкций — единственный путь

Глава ведомства также предупредил, что японским компаниям, работающим на территории РФ, будет сложно продолжать вести бизнес, если ситуация на Украине затянется.

В условиях развития нынешней ситуации на Украине единственным путём является усиление санкций против России. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK.

"На нынешней стадии другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет", — сказал он.

По словам министра, нельзя отрицать, что вводимые ограничения будут неизбежно иметь негативные последствия для экономики Японии. Хагиуда предупредил, что японским компаниям, работающим на территории РФ, будет сложно продолжать вести бизнес, если ситуация на Украине затянется.

Глава ведомства отметил, что возможность ослабления антироссийских санкций можно будет рассматривать только тогда, "когда мир в регионе будет очевидным".