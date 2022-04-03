Сбили два вертолёта Ми-8 ВСУ: В Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z"

В оборонном ведомстве заметили, что с начала спецоперации на Украине старший сержант Лебедев и рядовой Проскурин подбили три винтокрылых судна националистов и пять беспилотников "Байрактар".

В Министерстве обороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. Военное ведомство отметило героизм Андрея Лебедева, Александра Проскурина и Никиты Желудкова.

Старший сержант Андрей Лебедев, командир зенитного ракетного отделения. Фото © Минобороны РФ

В ходе выполнения задачи по воздушному прикрытию подразделений мотострелков РФ от авиации противника командир зенитного ракетного отделения старший сержант Андрей Лебедев и стрелок-зенитчик рядовой Александр Проскурин сбили два вертолёта Ми-8 ВСУ. На месте его падения наши военные взяли в плен уцелевших членов экипажа. Также они обнаружили рабочую карту с нанесёнными позициями украинских националистов и секретную документацию.

Рядовой Александр Проскурин, стрелок-зенитчик зенитного ракетного отделения. Фото © Минобороны РФ

Затем был обнаружен ещё один вертолёт Ми-8 противника. Командир отделения лично захватил цель и сбил его. Всего с начала "Операции Z" старший сержант Лебедев и рядовой Проскурин сбили три вертолёта и пять беспилотников "Байрактар" националистов.

Старший лейтенант Никита Желудков, командир разведывательной роты. Фото © Минобороны РФ

В ходе разведки в Черниговской области командир разведроты старший лейтенант Никита Желудков со своими подчинёнными вычислили засаду противников. Желудков выявил все огневые точки националистов и внезапным ударом группы уничтожил их, не допустив потерь среди личного состава. В ходе боя было ликвидировано 15 противников, два расчёта ПТУР "Джавелин" и три огневые точки с крупнокалиберным пулемётом.