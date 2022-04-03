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Опубликовано 3 апреля 2022, 06:06

СЦКК ЛНР: Жительница Первомайска получила ранения после обстрела ВСУ

Кроме того, в результате ударов украинской артиллерии повреждены и разрушены два жилых дома, пять хозяйственных построек и ясли-сад, уточнили в представительстве.

Вооружённые силы Украины утром 3 апреля обстреляли Первомайск, в результате ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск получила ранения женщина 1985 г.р.", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

В результате обстрела повреждены и разрушены два жилых дома и пять хозяйственных построек, также повреждения получил ясли-сад.

СЦКК: Украинские войска три раза за прошедшие сутки обстреляли ЛНР
СЦКК: Украинские войска три раза за прошедшие сутки обстреляли ЛНР

Ранее Лайф рассказывал, что Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение военным ВСУ в геноциде населения Донбасса. В ведомстве зафиксировали нарушения украинскими военными Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него и других соответствующих международно-правовых актов.

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Telegram-канал представительства ЛНР в СЦКК

Артур Лапсаков
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