СЦКК ЛНР: Жительница Первомайска получила ранения после обстрела ВСУ
Кроме того, в результате ударов украинской артиллерии повреждены и разрушены два жилых дома, пять хозяйственных построек и ясли-сад, уточнили в представительстве.
Вооружённые силы Украины утром 3 апреля обстреляли Первомайск, в результате ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск получила ранения женщина 1985 г.р.", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
В результате обстрела повреждены и разрушены два жилых дома и пять хозяйственных построек, также повреждения получил ясли-сад.
Ранее Лайф рассказывал, что Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение военным ВСУ в геноциде населения Донбасса. В ведомстве зафиксировали нарушения украинскими военными Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него и других соответствующих международно-правовых актов.
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