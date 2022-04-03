СЦКК ЛНР: Жительница Первомайска получила ранения после обстрела ВСУ

Кроме того, в результате ударов украинской артиллерии повреждены и разрушены два жилых дома, пять хозяйственных построек и ясли-сад, уточнили в представительстве.

Вооружённые силы Украины утром 3 апреля обстреляли Первомайск, в результате ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск получила ранения женщина 1985 г.р.", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

В результате обстрела повреждены и разрушены два жилых дома и пять хозяйственных построек, также повреждения получил ясли-сад.