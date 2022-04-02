ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 07:37

СЦКК: Украинские войска три раза за прошедшие сутки обстреляли ЛНР

Под огнём ВСУ оказались Донецкий и Первомайск. В ходе атаки силовики повредили четыре жилых дома и газопровод, уточнили в представительстве.

За минувшие сутки украинские силовики трижды обстреляли ЛНР. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истёкшие сутки, 1 апреля. Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела", — говорится в сообщении.

Указывается, что ВСУ совершили обстрел по двум населённым пунктам ЛНР — Первомайск и Донецкий. Причём в первом городе в результате повреждены четыре жилых дома и газопровод.

Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из "Градов"
Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из "Градов"

А ранее стало известно, что жители Рубежного в ЛНР остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские силовики повредили газопровод. Также в городе нет света и воды, местные жители жалуются на напряжённую обстановку.

BannerImage

t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar