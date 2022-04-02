СЦКК: Украинские войска три раза за прошедшие сутки обстреляли ЛНР
Под огнём ВСУ оказались Донецкий и Первомайск. В ходе атаки силовики повредили четыре жилых дома и газопровод, уточнили в представительстве.
За минувшие сутки украинские силовики трижды обстреляли ЛНР. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
"Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истёкшие сутки, 1 апреля. Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела", — говорится в сообщении.
Указывается, что ВСУ совершили обстрел по двум населённым пунктам ЛНР — Первомайск и Донецкий. Причём в первом городе в результате повреждены четыре жилых дома и газопровод.
А ранее стало известно, что жители Рубежного в ЛНР остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские силовики повредили газопровод. Также в городе нет света и воды, местные жители жалуются на напряжённую обстановку.
t.me / Представительство ЛНР в СЦКК