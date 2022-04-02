СЦКК: Украинские войска три раза за прошедшие сутки обстреляли ЛНР

Под огнём ВСУ оказались Донецкий и Первомайск. В ходе атаки силовики повредили четыре жилых дома и газопровод, уточнили в представительстве.

За минувшие сутки украинские силовики трижды обстреляли ЛНР. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истёкшие сутки, 1 апреля. Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела", — говорится в сообщении.

Указывается, что ВСУ совершили обстрел по двум населённым пунктам ЛНР — Первомайск и Донецкий. Причём в первом городе в результате повреждены четыре жилых дома и газопровод.