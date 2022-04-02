СК возбудил ещё два дела по факту обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

От преступных действий украинских военных пострадали гражданские объекты в населённых пунктах Ирмино, Золотое-5 и Донецкий Кировского района, а также Голубовское Попаснянского района ЛНР.

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по факту массированных обстрелов ВСУ территории Донбасса из тяжёлых видов вооружения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых Международным договором Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 31 марта по 1 апреля 2022 года подразделения ВСУ и другие украинские формирования, исполняя заведомо преступные приказы командования, совершили массированные обстрелы из тяжёлых видов вооружения гражданских объектов в населённых пунктах Ирмино, Золотое-5 и Донецкий Кировского района, а также Голубовское Попаснянского района ЛНР. В результате обстрелов повреждено 10 жилых домов.

Кроме того, в указанный период украинские военные совершили массированный обстрел гражданской инфраструктуры городов Донецка, Марьинки и Мариуполя, а также населённых пунктов Еленовка Волновахского района, Виноградное Новоазовского района, Славное и Александровка Марьинского района ДНР.