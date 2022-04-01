Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из "Градов"
Это произошло утром 1 апреля, хотя ночью удары Вооружённых сил Незалежной по этим территориям не прекращались. О пострадавших жителях и повреждениях зданий не уточняется.
Вооружённые силы Украины утром 1 апреля обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Так, в 9:35 (совпадает с московским) из населённого пункта Красногоровка было выпущено десять ракет по Кировскому району. В 10:50 обстрелы повторились — на этот раз десять ракет выпустили в сторону Петровского района.
Ранее Лайф сообщал о ночных обстрелах Кировского и Петровского районов Донецка со стороны украинских силовиков. Всего было выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.
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