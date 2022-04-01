Украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из "Градов"

Это произошло утром 1 апреля, хотя ночью удары Вооружённых сил Незалежной по этим территориям не прекращались. О пострадавших жителях и повреждениях зданий не уточняется.

Вооружённые силы Украины утром 1 апреля обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Так, в 9:35 (совпадает с московским) из населённого пункта Красногоровка было выпущено десять ракет по Кировскому району. В 10:50 обстрелы повторились — на этот раз десять ракет выпустили в сторону Петровского района.