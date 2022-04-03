Клишас: В Госдуму внесут поправки об уголовном наказании за исполнение санкций в РФ

Работу над изменениями в Уголовном кодексе страны вели депутаты и сенаторы, заметил парламентарий. Он выразил надежду, что они будут рассмотрены оперативно.

В Госдуму будут внесены поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории РФ. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесём поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введённых иностранными государствами (санкций), на территории Российской Федерации", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий заметил, что рассчитывает на оперативное рассмотрение этих поправок.