Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 08:48
14302

Клишас: В Госдуму внесут поправки об уголовном наказании за исполнение санкций в РФ

Работу над изменениями в Уголовном кодексе страны вели депутаты и сенаторы, заметил парламентарий. Он выразил надежду, что они будут рассмотрены оперативно.

В Госдуму будут внесены поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории РФ. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесём поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введённых иностранными государствами (санкций), на территории Российской Федерации", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий заметил, что рассчитывает на оперативное рассмотрение этих поправок.

В МИД заявили, что Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции
В МИД заявили, что Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции

Ранее политолог Михаил Кузнеченков отметил Лайфу прогресс в восприятии Западом антироссийских санкций. По его словам, нужно не только отказываться от применения подобных мер "наказания", но и устранить причины, которые приводят к таким решениям, в частности недальновидность некоторых стран.

BannerImage

Сайт Госдумы

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Андрей Клишас
  • Госдума
  • Санкции против России
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar