Клишас: В Госдуму внесут поправки об уголовном наказании за исполнение санкций в РФ
Работу над изменениями в Уголовном кодексе страны вели депутаты и сенаторы, заметил парламентарий. Он выразил надежду, что они будут рассмотрены оперативно.
В Госдуму будут внесены поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории РФ. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесём поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введённых иностранными государствами (санкций), на территории Российской Федерации", — написал он в телеграм-канале.
Парламентарий заметил, что рассчитывает на оперативное рассмотрение этих поправок.
Ранее политолог Михаил Кузнеченков отметил Лайфу прогресс в восприятии Западом антироссийских санкций. По его словам, нужно не только отказываться от применения подобных мер "наказания", но и устранить причины, которые приводят к таким решениям, в частности недальновидность некоторых стран.
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