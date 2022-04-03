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Опубликовано 3 апреля 2022, 04:53
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Омбудсмен ЛНР Сердюкова: Нацбатовцы отбирают гумпомощь у мирных жителей

По словам правозащитницы, в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной националисты выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ, в которых те прятались во время боёв.

Бойцы украинских националистических батальонов на подконтрольных им территориях отбирают у мирных жителей Донбасса гуманитарную помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают её себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся", — сказала омбудсмен в беседе с РИА "Новости".

По её словам, в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной националисты выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ, в которых те прятались во время боёв. Люди вынуждены были подниматься в многоэтажки и подвергать себя опасности.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Артем Порвин
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