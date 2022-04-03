Пользователи сообщили о проблемах в работе TikTok
Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Канады и Германии. О проблемах в России не сообщается.
Интернет-пользователи из ряда стран стали наблюдать сбои в работе TikTok. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Согласно информации сервиса, наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Канады и Германии. Проблемы наблюдаются в работе мобильного приложения и сайта, некоторые сообщают о сбое подключения к серверу. При этом жалоб из России не поступало.
Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор зафиксировал семь фактов дискриминации аккаунтов российских СМИ в TikTok. В ведомстве отметили, что это нарушает принципы свободного распространения информации и доступа к ней. В частности, регулятор поинтересовался, почему соцсеть блокирует видеосюжеты РИА "Новости".
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