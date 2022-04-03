Пользователи сообщили о проблемах в работе TikTok

Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Канады и Германии. О проблемах в России не сообщается.

Интернет-пользователи из ряда стран стали наблюдать сбои в работе TikTok. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации сервиса, наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Канады и Германии. Проблемы наблюдаются в работе мобильного приложения и сайта, некоторые сообщают о сбое подключения к серверу. При этом жалоб из России не поступало.