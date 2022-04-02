Минобороны: Свыше 14 тысяч человек эвакуировано за сутки из ЛНР, ДНР и с Украины

Только из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны за 24 часа удалось вывезти 2464 человека.

Более 14 тысяч человек было эвакуировано в Россию за прошедшие сутки из ДНР и ЛНР, а также опасных районов Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек", — заявил Мизинцев.

По его словам, среди них был 891 ребёнок. Всего же с начала "Операции Z" в Россию эвакуировано уже 557 565 человек, в том числе 111 870 детей.

Мизинцев добавил, что только из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны удалось вывезти уже 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2464.

"Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чём свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации Российской Федерации", — добавил Михаил Мизинцев.