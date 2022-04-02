Минобороны РФ: ООН не стала участвовать в эвакуации жителей Мариуполя

В ведомстве рассказали, что также не смогли содействовать такой работе представители Международного комитета Красного Креста.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев оказалось не готово участвовать в эвакуации мирных жителей по гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в УВКБ ООН сослались на неготовность к такой работе.

Мизинцев рассказал, что по личным просьбам президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца лидеру России Владимиру Путину 31 марта, 1 и 2 апреля российские военные открывали дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске.

"Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о неготовности проведения гуманитарных операций на мариупольском направлении в указанный период", — говорится в заявлении Мизинцева.

Он добавил, что Международный комитет Красного Креста выражал готовность принять участие в гуманитарной операции, однако "никаких практических действий по организации гуманитарного конвоя, формированию автобусных колонн представителями организации не предпринималось".

"Представители организации, декларируя международному сообществу гуманные принципы, направленные на спасение мариупольцев, на практике показали свою неспособность оказать какое-либо содействие при подготовке к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя", — подчеркнул Мизинцев.

По его мнению, для таких действий сотрудников МККК есть только одно оправдание: невыполнение украинской стороной обязательств по открытию гуманитарного коридора.