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Опубликовано 29 марта 2022, 09:34

В Москву на лечение доставили девочку с Украины с осколочными ранениями головы

Известно, что ребёнок получил травмы во время эвакуации. СК РФ уже начал проверку случившегося.

В Москву доставлена девочка, которая получила осколочные ранения головы в результате обстрелов ВСУ во время эвакуации с территории Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник.

"В Морозовскую детскую больницу доставлена девочка 2017 года рождения с проникающими осколочными ранениями головы. Она попала под обстрел при эвакуации с Украины", пояснил собеседник агентства.

Как уточняется, врачи диагностировали у маленькой пациентки черепно-мозговую травму и обнаружили осколки в голове. СК РФ начал проверку по факту случившегося.

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей. Когда мирные жители переждали удары из тяжёлой артиллерии в подвале, их благополучно вывезли в пункт приёма беженцев города Старобельска.

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Татьяна Миссуми
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