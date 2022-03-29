В Москву на лечение доставили девочку с Украины с осколочными ранениями головы
Известно, что ребёнок получил травмы во время эвакуации. СК РФ уже начал проверку случившегося.
В Москву доставлена девочка, которая получила осколочные ранения головы в результате обстрелов ВСУ во время эвакуации с территории Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник.
"В Морозовскую детскую больницу доставлена девочка 2017 года рождения с проникающими осколочными ранениями головы. Она попала под обстрел при эвакуации с Украины", — пояснил собеседник агентства.
Как уточняется, врачи диагностировали у маленькой пациентки черепно-мозговую травму и обнаружили осколки в голове. СК РФ начал проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли школу в Рубежном во время эвакуации людей. Когда мирные жители переждали удары из тяжёлой артиллерии в подвале, их благополучно вывезли в пункт приёма беженцев города Старобельска.
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