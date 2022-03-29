В Москву на лечение доставили девочку с Украины с осколочными ранениями головы

Известно, что ребёнок получил травмы во время эвакуации. СК РФ уже начал проверку случившегося.

В Москву доставлена девочка, которая получила осколочные ранения головы в результате обстрелов ВСУ во время эвакуации с территории Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник.

"В Морозовскую детскую больницу доставлена девочка 2017 года рождения с проникающими осколочными ранениями головы. Она попала под обстрел при эвакуации с Украины", — пояснил собеседник агентства.

Как уточняется, врачи диагностировали у маленькой пациентки черепно-мозговую травму и обнаружили осколки в голове. СК РФ начал проверку по факту случившегося.