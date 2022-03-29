Шойгу: РФ адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину самолётов и систем ПВО

Он также отметил, что государство внимательно следит за всеми заявлениями лидеров отдельных стран Североатлантического альянса по поводу вооружения Незалежной.

"Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем", — сказал он на селекторном совещании.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с просьбой: он хотел бы получить от Североатлантического альянса хотя бы один процент самолётов и танков, которыми тот располагает. По мнению украинского лидера, в необходимости вооружения Незалежной уверен не только Киев, но и "абсолютное большинство населения Европы".