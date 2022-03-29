Шойгу: РФ адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину самолётов и систем ПВО
Он также отметил, что государство внимательно следит за всеми заявлениями лидеров отдельных стран Североатлантического альянса по поводу вооружения Незалежной.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину боевых самолётов и систем противовоздушной обороны.
"Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем", — сказал он на селекторном совещании.
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с просьбой: он хотел бы получить от Североатлантического альянса хотя бы один процент самолётов и танков, которыми тот располагает. По мнению украинского лидера, в необходимости вооружения Незалежной уверен не только Киев, но и "абсолютное большинство населения Европы".