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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 13:58
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НАТО направит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

В частности, альянс предоставит Киеву снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предоставит Украине военную помощь, которую запросил украинский президент Владимир Зеленский.

"Президент Зеленский выступил перед нами с обращением <…> и указал на большую важность дополнительной военной помощи. Сегодня лидеры стран НАТО согласились, что мы должны и предоставим дальнейшую поддержку Украине", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита альянса.

Также Столтенберг сообщил, что НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты. По его словам, новая помощь будет включать средства обнаружения, защиты и медицинские поставки, а также управление в кризисной ситуации.

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Ранее Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолёт НАТО. Кроме того, он заявил, что Незалежной нужна военная помощь "без каких-либо ограничений".

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Николь Вербер
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