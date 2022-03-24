НАТО направит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
В частности, альянс предоставит Киеву снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предоставит Украине военную помощь, которую запросил украинский президент Владимир Зеленский.
"Президент Зеленский выступил перед нами с обращением <…> и указал на большую важность дополнительной военной помощи. Сегодня лидеры стран НАТО согласились, что мы должны и предоставим дальнейшую поддержку Украине", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита альянса.
Также Столтенберг сообщил, что НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты. По его словам, новая помощь будет включать средства обнаружения, защиты и медицинские поставки, а также управление в кризисной ситуации.
Ранее Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолёт НАТО. Кроме того, он заявил, что Незалежной нужна военная помощь "без каких-либо ограничений".