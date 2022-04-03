Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ вертолётами Ка-52

Экипажи выпустили управляемые и неуправляемые ракеты парами с малых высот. В рамках спецоперации армейская авиация в том числе уничтожает бронетехнику и сопровождает колонны.

Уничтожение замаскированных позиций ВСУ управляемой ракетой "Вихрь" с вертолётов Ка-52 в рамках "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры момента уничтожения замаскированных позиций ВСУ управляемой ракетой "Вихрь" с вертолётов армейской авиации Ка-52 в рамках "Операции Z".

Экипажи выпустили управляемые и неуправляемые ракеты парами с малых высот. В этот момент замаскированные позиции бронетехники ВСУ находились в лесной местности. Отмечается, что результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля.

В военном ведомстве добавили, что армейская авиация в рамках "Операции Z" сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, а также доставляет десант, военный груз и осуществляет авиационную поддержку подразделений, которые выполняют задачи в ходе спецоперации.