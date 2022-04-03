Минобороны по просьбе Эрдогана поможет эвакуировать иностранцев из Мариуполя

Российские военные сообщили, что готовы с этой целью обеспечить заход судов в порт Бердянска и выход из него. Эвакуация может быть проведена как в РФ, так и на Украину.

Министерство обороны РФ сообщило о готовности по просьбе президента Турции Эрдогана к лидеру России Владимиру Путину помочь с эвакуацией иностранцев из Мариуполя. Об этом говорится в заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

"В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту Российской Федерации В.В. Путину принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя", — сказал Мизинцев.

Он пояснил, что российские военные откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск 3 апреля. Для эвакуации иностранцев будет гарантирован режим тишины по маршруту движения.

"Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению режима тишины в период проведения эвакуации, а также при исключении угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всём маршруте перехода", — подчеркнули в Минобороны РФ.

В связи с этим Россия призвала международные организации обязать Киев письменно уведомить о своей готовности к такой операции. Из Бердянска иностранцы могут быть эвакуированы как в Россию, так и на Украину. В том числе для этого может быть задействован морской транспорт. РФ готова обеспечить заход судов в порт Бердянска с этой целью, равно как и выход.