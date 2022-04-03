Минобороны: ВС РФ уничтожили стоянку авиатехники под Николаевом
Также ракетным ударом по аэродрому Баловное было ликвидировано топливное хранилище. Кроме того, военные России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО Украины.
Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" нанесли удар по аэродрому в пригороде Николаева, уничтожив там стоянку авиационной техники и топливное хранилище, с которого осуществлялись поставки топлива ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной ВС Украины", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Конашенков сообщил об уничтожении трёх крупных топливных хранилищ на Украине. Кроме того, за день оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 42 военных объекта, отметил генерал-майор. Среди них, в частности, три пусковые установки ЗРК и две РСЗО.
ТАСС / Гавриил Григоров