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Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 18:38
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Минобороны: ВС РФ уничтожили стоянку авиатехники под Николаевом

Также ракетным ударом по аэродрому Баловное было ликвидировано топливное хранилище. Кроме того, военные России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО Украины.

Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" нанесли удар по аэродрому в пригороде Николаева, уничтожив там стоянку авиационной техники и топливное хранилище, с которого осуществлялись поставки топлива ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной ВС Украины", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Конашенков сообщил об уничтожении трёх крупных топливных хранилищ на Украине. Кроме того, за день оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 42 военных объекта, отметил генерал-майор. Среди них, в частности, три пусковые установки ЗРК и две РСЗО.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Наталья Исакова
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