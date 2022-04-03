Минобороны: ВС РФ уничтожили стоянку авиатехники под Николаевом

Также ракетным ударом по аэродрому Баловное было ликвидировано топливное хранилище. Кроме того, военные России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО Украины.

Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" нанесли удар по аэродрому в пригороде Николаева, уничтожив там стоянку авиационной техники и топливное хранилище, с которого осуществлялись поставки топлива ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной ВС Украины", — сказал он в ходе брифинга.