МО РФ опровергло заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче

Ранее в соцсетях разошлись кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде. Украина же заявила о том, что в этом виновна российская сторона.

Минобороны России опровергло заявления Киева о том, что российские военнослужащие якобы расправились с мирными жителями населённого пункта Буча Киевской области. В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВС РФ покинули город 30 марта, то есть за четыре дня до появления провокационных публикаций.

"Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырёх дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь. Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", — отметили в оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Кроме того, в населённые пункты Киевской области со стороны РФ было доставлено 452 тонны гуманитарной помощи.

Ранее в соцсетях разошлись фото и видео из Бучи, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде. Причём некоторые из них — со связанными за спиной руками. Стоит отметить, что на одном из роликов видно, как один "труп" двигает рукой, а другой вообще садится. Украина же заявила о том, что в смертях граждан виновна российская сторона.